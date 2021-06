Angela Merkel – Frau Bundeskanzlerin: TVNOW zeigt Doku-Reihe

Von ihrer Geburt in Hamburg über das Aufwachsen in der DDR und die Wende bis zum Aufstieg in der CDU – und schließlich natürlich Merkels Kanzlerschaft: Die Dokumentation erhebt den Anspruch, die Besonderheiten ihrer Zeit und ihren Einfluss auf die nationale und internationale Politik abzubilden. Auch Merkels Erbe wird thematisiert: Wie wird die Politikerin und Wissenschaftlerin den Deutschen im Gedächtnis bleiben und welche Entscheidungen hatten Einfluss auf die Wahrnehmung der heute 66-Jährigen durch die Gesellschaft?

Als Autor der TVNOW-Serie fungiert Journalist und "Welt"- sowie "Welt am Sonntag"-Herausgeber Stefan Aust, langjähriger Chefredakteur beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Co-Autorin ist Katrin Klocke, die lange als leitende Redakteurin bei "Spiegel TV" tätig war. Aust beschreibt Merkels Leben als "Abenteuer einer Frau aus dem Osten mit kirchlich-sozialistischem Hintergrund, angepasst an das System der DDR, die in der Wendezeit ihre Chance ergriff und sich nach oben an die Spitze einer Partei kämpfte, mit der sie ursprünglich kaum Übereinstimmungen hatte". Angela Merkel habe viele Männer in ihrer Partei am Rande der Geschichte liegengelassen, so Aust.