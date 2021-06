Deutschlands Sportstars: Nadine Angerer, Henry Maske und Kristina Vogel

Da passt eine Weltmeisterin bestens ins Bild. Und was für eine: 2014 wurde Nadine Angerer an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo zur "Weltfußballerin des Jahres" gekürt. Die deutsche Damen-Mannschaft führte die unangepasste Torhüterin, die sich auch abseits des Platzes für Frauen-Emanzipation einsetzt und in einer homosexuellen Ehe lebt, gleich zweimal zum Sieg: In China 2007 holte das deutsche Team den Sieg ohne Gegentor! Zuvor war sie schon 2003 in der späteren Sieger-Mannschaft.

Last but not least hat sich das Autoren-Duo mit Henry Maske den "Gentleman" des deutschen Sports vorgenommen. "Sir Henry", wie er wegen seines stets fairen und durchaus stilvollen Auftretens im Ring genannt wurde, schaffte es wie kein Zweiter, einen zuvor eher belächelten Sport massentauglich zu machen. Waren Boxkämpfe in Deutschland zuvor lange in die Schmuddelecke (mit Halbwelt-Größen im Publikum) gerückt, kam der Sport mit Henry Maskes Erfolgen wieder in alle TV-Wohnzimmer. In der Zeit kurz nach der deutschen Einheit war der Sportler auch eine deutsch-deutsche Integrationsfigur. Seine Kämpfe lockten in der Spitze bis zu 18 Millionen Zuschauer an.