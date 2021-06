Pinar Atalay wechselt von den "Tagesthemen" zu RTL

Die Nachrichten-Offensive von RTL nimmt immer prominentere Züge an. Wie der Kölner Privatsender am Dienstag mitteilte, wechselt "Tagestehmen"-Moderatorin Pinar Atalay zum 1. August exklusiv zu RTL. Die 43-Jährige soll "den weiteren Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten", wie es in der Mitteilung heißt. Eines ihrer "ersten großen Projekte" sei die Moderation des "Wahl-Triells" am 29. August. Gemeinsam mit Peter Kloeppel empfängt sie die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von CDU, SPD und den Grünen vor der Bundestagswahl.