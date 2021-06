Arabella Kiesbauer feiert Comeback im deutschen TV

"Arabellas Crime Time – Chaos vor Gericht" wiederum beschäftigt sich mit chaotischen Vorkommnissen in amerikanischen Gerichtsprozessen: Originale Videoaufnahmen werden einzelne Szenen aus den jeweiligen Verhandlungen dokumentieren. Außerdem sollen die im jeweiligen Gerichtssaal anwesenden Verteidiger, Zeugen und Angehörigen zu Wort kommen. Kiesbauer wird das Gezeigte, wie auch in dem erstgenannten Format einordnen.

Kiesbauer, die 1969 als Tochter der deutschen Theaterschauspielerin Hannelore Kiesbauer und des ghanaischen Maschinenbauingenieurs Sammy Ammissah in Wien geboren wurde, ist seit Ende der 1980-er regelmäßig im TV zu sehen: Ihr Debüt gab die studierte Theaterwissenschaftlerin und Publizistin 1987 in der ORF-Jugendsendung "X-Large". Danach war sie in verschiedenen Formaten von ORF und ProSieben zu sehen. Zuletzt stand die mehrfach preisgekrönte Moderatorin vor allem im österreichischen Fernsehen für Formate wie "Bauer sucht Frau" oder "The Masked Singer Austria" vor der Kamera. 2013 wurde sie mit dem goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich als Kulturvermittlern für ihr langjähriges Engagement in Sachen Integration ausgezeichnet.