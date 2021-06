Der Name der Leute: Kritik zum Film bei ARTE

Ein älterer Mann trifft eine junge Frau. Sie kommen sich näher, verlieben sich und reden darüber. Ja, "Der Name der Leute" ist ein französischer Film. Ein Liebesfilm. Aber er ist mehr als die mit typisch französischem Wortschwall erzählte Geschichte einer Romanze. Weil die Lebensgeschichten von Bahia (Sara Forestier) und Arthur (Jacques Gamblin) so unterschiedlich sind: Sie ist die lebenslustige Tochter einer multikulturellen Familie – mit liebevollem algerischen Vater und französischer Hippiemutter. Er ist ein vertrockneter Alt-Linker mit schweigsamer, konservativer Familie. Sie kommen trotzdem zusammen – in einer Gesellschaft, in der Leute bestraft werden, die illegalen Einwanderern helfen. Regisseur Michel Leclerc liefert mit "Der Name der Leute" ein klares politisches Statement ab – als linksliberales Märchen erzählt. Aber ganz ohne falsche Sentimentalitäten.