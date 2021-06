Bauer sucht Frau: Diesen Namen trägt das Kind von Gerald und Anna

Große Erleichterung beim "internationalen" Traumpaar von "Bauer sucht Frau": Anna und Gerald freuen sich nach einer dramatischen Geburt über gesunden Nachwuchs. Bei der Namenswahl haben die beiden lange gegrübelt.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Frauen, die eine Schwangerschaft hinter sich haben, können in großer Zahl ein Lied davon singen. "Mich haben die Wehen beim Shoppen überascht", erklärte Namibia-Auswanderin Anna am Dienstagabend im "Bauer sucht Frau"-Special "Gerald & Anna im Babyglück". Der Sendetitel kündigte schon an, dass alles gut ausging. Doch bis zum Happy End war es ein Nervenspiel. Der Kleine musste per Notkaiserschnitt geholt werden, denn er befand sich in Steißlage. Was für eine Aurfregung im südlichen Afrika!

Plötzlich musste also alles ganz schnell gehen. Um kurz nach 2 Uhr nachts folgte die große Erleichterung: Farmer Gerald hielt stolz sein erstes Kind im Arm. "Es war überwältigend, bei mir sind sehr viele Freudentränen gelaufen", erinnert sich der 36-Jährige, der Inka Bause und der RTL-Kuppelshow sein Familienglück zu verdanken hat. Auch Anna zeigte sich von Gefühlen überwältigt, aber auch noch mitgenommen von der ungeplant dramatischen Geburt: "Ich hatte solche Schmerzen und musste in Vollnarkose wegen des Notkaiserschnitts. Das war traurig für mich, weil ich nicht wirklich viel von der Geburt mitbekommen habe", sagte sie nun dem RTL-Team. "Aber am Ende war das Wichtigste, dass er gesund zur Welt gekommen ist."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar und ihr kosmopolitischer "Löwe" Und wie heißt "er" nun, der kerngesunde Junge? Die Entscheidung haben sich Gerald und Anna nicht eben leicht gemacht. Der Name sollte sowohl in Annas Heimat Polen verstanden werden als auch auf Afrikaans, das in Geralds Heimat Namibia gesprochen wird – und natürlich auch auf Deutsch. Die Wahl fiel auf Leon. "Das steht für der 'Löwe'", erläuterte Anna. Was könnte besser in das Umfeld einer Farm in Namibia passen?

Somit blieben kaum Fragen offen – wobei: Annas Mutter Bozena, die zur Unterstützung eigens aus Polen angereist war, hatte doch eine: "Mama will wissen, ob du schon mal eine Windel gewechselt hast?", richtete Anna ihrem Gatten aus. Der verstand das Anliegen nicht: "Wieso sollte ich?" – Das würde schon per "learning by doing" klappen, zeigte sich Gerald hier ebenso pragmatisch wie bei den notwendigen Utensilien. Ein Windeleimer für 100 Dollar kam dem frisch gebackenen Papa nicht ins Haus. "Ein normaler Mülleimer mit Deckel tut es auch." Der Farmer hatte alles so weit im Griff, nur die Schadenfreude seiner Frau nicht: "Sein Gesichtsausdruck, als er die erste Windel gerochen hat? Unbezahlbar!"

"Der Gedanke daran tut immer noch weh" Die ist sich allerdings trotzdem sicher, "den besten Ehemann und jetzt auch den besten Vater für mein Kind" zu haben. Beide haben gemeinsam viel durchgemacht. 2018 stand sie Gerald bei einer schweren Nervenerkrankung bei, die Hochzeit fand später im selben Jahr statt. Anfang 2020 erlitt Anna eine Fehlgeburt, auch das standen beide als Paar durch. Anna: "Der Gedanke daran tut immer noch weh, und es wird wahrscheinlich nie aufhören, aber wir müssen nach vorne schauen."

Mit Baby Leon im Arm sollte das Nachvorngucken den überglücklichen Eltern um einiges leichter fallen. Zumal der Kleine Mama und Papa offenbar wenig Kummer bereitet: "Leon ist ein Kind für Anfänger: sehr pflegeleicht. Er weint eigentlich nur, wenn er nicht früh genug sein Essen kriegt – wie sein Vater und Großvater", lachte Anna. Auch die Taufe unter freiem afrikanischen Himmel lief mehr als glatt: Leon hat die Zeremonie einfach verschlafen.