"Aschenbrödel"-Darstellerin Libuse Safrankova gestorben

Mit knapp 20 Jahren spielte Libuše Šafránková in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" die Prinzessin und feierte so ihren Durchbruch. Das Gebrüder-Grimm-Märchen ist seit der tschechischen Verfilmung ein fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms – nicht nur in Deutschland, auch in Tschechien, Norwegen und in der Schweiz gehört der Kultfilm dazu. Die Fans lieben die charismatische Titelfigur, der es mit Mut, besonderen Fähigkeiten und drei magischen Haselnüssen gelingt, das Herz des Prinzen zu gewinnen.