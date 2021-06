ZDF zeigt europäische Thriller im Montagskino

Die 16-jährige, sehr religiöse Anna Lou Kastner wird seit einer Chorprobe vermisst. Der bekannte Sonderermittler Vogel (Toni Servillo) kommt nach Südtirol und versucht dort mit zweifelhaften Methoden herauszufinden, was mit ihr geschehen ist. Dabei stößt er auf einen 30 Jahre alten Fall.

Der italienische Film "Der Nebelmann", der am Montag, 21. Juni, um 22.15 Uhr im ZDF gezeigt wird, bildet den Auftakt für das ZDF-Montagskino im Sommer. Die Zuschauer können sich auf insgesamt acht in Europa produzierte Thriller freuen, die montags ab 22.15 Uhr gezeigt werden. Nach der Ausstrahlung sind die Filme in der Mediathek verfügbar.