Harald Schmidt und Gregor Gysi im n-tv-Rückblick: Wird Baerbock Kanzlerin?

Gysi und Schmidt besprechen zudem in ihrer gewohnt spitzzüngigen Art unter anderem das Interview des Jahres von Harry und Meghan im US-Fernsehen. "Da war viel los. Der Opa ist gestorben. Das Ganze ist in den letzten Tagen komplett in eine neue harmonische Welt transferiert worden durch die neue kleine Tochter, die Lilibet Diana heißt", sagt Harald Schmidt: "Ich hätte mir gewünscht, wenn die neue Erdenbürgerin Lilibet Diana Camilla geheißen hätte, damit da auch noch die Stiefoma eingebunden ist. Ich finde, man sollte die beiden Nervensägen sich jetzt mal in Ruhe mit dem Baby beschäftigen lassen."