Immer wieder sonntags 2021: ARD-Sendung startet mit Live-Publikum in die Saison

Na klar: Gute Laune ist mehr denn je gefragt – und was wäre der Sommer ohne die passenden Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen? Nachdem vor gut einem Monat bereits der "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel seinen Betrieb nach der Winterpause wiederaufnahm, legt nun auch das Erste mit seiner nicht minder beliebten Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags" nach: Bereits am kommenden Sonntag, 13. Juni, begrüßt Moderator Stefan Mross erstmals wieder seine Zuschauer.

Insgesamt zwölf Ausgaben der vom SWR produzierten Sendung sind bis Mitte September jeweils sonntags, um 10 Uhr, geplant. Abgeschlossen wird die Saison mit einem traditionellen "Best of" am 3. Oktober. Das Besondere dabei: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr darf Mross 2021 auf dem Studiogelände im Europapark Rust wieder eine begrenzte Anzahl Live-Zuschauer empfangen. Dabei wird selbstverständlich auf die weiterhin geltenden Hygienemaßnahmen geachtet.