Victoria Beckham bringt Spice Girls für "Pride Month" wieder zusammen

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Spice Girls posieren Beckham und die übrigen Mitglieder der einstigen Girlgroup in einem Video mit eben jenen T-Shirts. Diese sind weiß und tragen den Aufdruck "Proud and wannabe your lover", angelehnt an die Debütsingle der Spice Girls, "Wannabe" aus dem Jahr 1996. Die Schrift ist in Regenbogenfarben gedruckt, einzig das Wort "Wannabe" ist schwarz. Im dazugehörigen Infotext versprechen die Spice Girls zudem, dass 100 Prozent des Erlöses an "akt" gehen.