Ricarda Lang wird übel beleidigt – Politiker solidarisieren sich

Parteiübergreifend hat sich nun eine große Zahl an Politikern und Aktivisten mit Ricarda Lang solidarisiert. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, die selbst "ständig Ziel von Gewalt und Hass im Netz" sei, bekundete gegenüber "jetzt.de", dass man einen Talkshow-Auftritt unterschiedlich bewerten und über politische Positionen selbstverständlich streiten dürfe. "Was jedoch immer und überall inakzeptabel und zu verurteilen ist", so die SPD-Politikerin weiter, "sind Hass und Hetze. Dieses Ausmaß an misogynem Hass und Bodyshaming, das sich unter dem Hashtag entladen hat, ist widerlich."