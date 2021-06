Idil Baydar: ZDF zeigt Comedy-Special zu später Stunde

YouTuberin Idil Baydar kommentiert in ihrem Stand-up-Programm die durch die Pandemie hervorgerufenen Veränderungen in unserer Gesellschaft.

Starke Stimme: Über YouTube wurde Idil Baydar, die Kabarettistin und Schauspielerin, die als Tochter türkischstämmiger Eltern in Celle aufwuchs und heute in Berlin lebt, einer großen Fangemeinde bekannt. Doch auch im Fernsehen entwickeln ihr ansteckender (Wort-)Witz und ihre Spielfreudigkeit schon länger ihren Charme. Das ZDF zeigt die Sendung "Idil Baydar – Stand-up-Comedy-Special" trotzdem gut versteckt im Nachtprogramm. Aber auch in der Nacht ist das Lachen erlaubt, und es gibt ja die Mediathek. Die Künstlerin blickt mit ihrem bissigen, hintersinnigen Humor auf die aktuellen Transformationstendenzen in der deutschen Gesellschaft.