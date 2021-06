Promi Big Brother 2021: Starttermin der neuen Staffel steht fest

In weniger als zwei Monaten ist es so weit: Am Freitag, 6. August, startet die neunte Staffel "Promi Big Brother" auf SAT.1. Wie in den vergangenen Jahren wird die Auftaktfolge um 20.15 Uhr live aus Köln ausgestrahlt. Marlene Lufen und Jochen Schropp kehren zudem als Moderatoren zurück. Doch es gibt auch zwei Neuerungen.