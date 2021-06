Donna Leon – Reiches Erbe: Kritik zum Film in der ARD

Das Sommerloch beschert den Fans ein Wiedersehen mit Commissario Brunetti (Uwe Kockisch). Im 20. Donna-Leon-Film wird er mit Todesfällen in einem Altenheim konfrontiert.

Die einen bemängeln den "teutonischen Akzent" der deutschen Venezianer, die anderen lieben ihren Venedig-Krimi wie keinen zweiten. "Reiches Erbe" war 2014 die 20. Ausgabe der Reihe, ein kleines Jubiläum . Für Uwe Kockisch als Commissario Brunetti war da die Serenissima längst "zur zweiten Heimat" geworden, wie er sagt. Doch die Lagunenstadt trägt hier ganz besonders viel Trauer. Der Sarg einer alten Dame wird über die Kanäle gefahren, und Brunetti muss viel an derem letzten Wohnsitz, einem Altenheim, recherchieren. Das Erste wiederholt nun den Film am Samstagabend zur besten Sendezeit. Ein zweiter aus der Reihe schließt sich um 21.45 Uhr an.