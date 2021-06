Katie Fforde: Familie auf Bewährung – Kritik zum Film im ZDF

Für die Bostoner Lektorin Jane Grant (Ann-Kathrin Kramer) ist das Leben im Großcamper ("Rollendes Chemieklo") ein Gräuel. Schließlich wird das scheinbar so intakte Gefüge ihrer Familie auf einer solchen Reise auch gewaltig auf die Probe gestellt. Im Katie-Fforde-Sonntagsfilm "Familie auf Bewährung" des ZDF (Drehbuch: Jörg Tensing, Regie: Frauke Thielecke) begleitet Jane ihren Mann Clark (Thomas Heinze) samt halbwüchsiger Kinder denn auch nur, um den Schriftsteller John Dwyer (Bernhard Bettermann) zu besänftigen. Weil die Verlagslektorin den Bestseller-Autor, der abgeschieden in den Appalachen-Wäldern lebt, mit einer ungebührlich harten Kritik belegte, wurde sie von ihrer Chefin mit der Kündigung bedroht. Nun ist sie samt Familienanhang auf der Suche nach dem Bestseller-Autor, den sie für einen reaktionären Macho hält.

Die Romantic Comedy um eine etwas brüchige Ehe ist ein so heiteres wie gut gespieltes Sonntags-Roadmovie mit einem namhaften Darsteller-Dreigespann. Das familiäre Abenteuer an Amerikas Ostküste (Katie-Fforde-Film Nr. 34, 2018) wird durch allerlei Störmomente am Laufen gehalten. Vater Clark hat eine heimliche Affäre mit seiner Mitarbeiterin Ashley (Friederike Linke), die partout nicht loslassen will. Tochter Lilly (Pauline Renevier) hat ihre Highschool-Prüfung vergeigt, Sohn Robin (Thomas Heinzes Sohn Sam Heinze) könnte sie daher bei den Alten verpetzen. Der von Jane gefährlich heruntergemachte Schriftsteller bleibt zunächst sträflich unerkannt. – Schade, dass die Camper-Komödie nach sehr flottem Start viel an Fahrt verliert.