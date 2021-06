"Gefährliche Sportwetten": ARD-Doku über einen zweifelhaften Boom

Bis zu neun Spiele parallel, immer in Erwartung des Torschreis der Kommentatoren und das alles am Samstagnachmittag, um 15.30 Uhr: Die Bundesliga-Konferenz bei Sky ist während der Saison der deutschen Fußball-Eliteliga für viele Fans des runden Leders ein Pflichttermin. Ebenso gehört seit vielen Jahren einer der großen Werbepartner des Formats dazu: ein Sportwettenanbieter. Dieser vertraute in den letzten Jahren immer wieder auf bekannte Testimonials wie Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge. Und es hat gefruchtet: Allein 2019 setzten Glücksspieler 9,3 Milliarden Euro auf Sportveranstaltungen. "Die Story im Ersten: Gefährliche Sportwetten" wirft nun einen kritischen Blick auf diesen Boom.

Denn nicht nur die Umsätze der Wettanbieter sind in die Höhe geschossen – seit 2014 haben sich die Umsätze der Branche verdoppelt -, auch die Suchtberatungen melden einen rapiden Anstieg von Spielsüchtigen angesichts des breiten Angebots an Sportwettanbietern und Online-Casinos. Gerade junge Menschen scheinen anfällig dafür zu sein. In ihrem Film treffen die Macher Ulrich Hagmann und Sebastian Krause unter anderem Glücksspieler und sprechen mit ihnen über den Reiz, aber auch die Gefahren ihrer Leidenschaft. Einer von ihnen ist Fred V., für den die Sport-Bar am Wochenende wie ein zweites Wohnzimmer ist – zumindest vor der Corona-Pandemie.