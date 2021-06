Robert Habeck teilt im ZDF-Morgenmagazin gegen die CDU aus

Umgekehrt sieht er die CDU und Kanzlerkandidat Armin Laschet angesichts der Klimaziele in der Verbotsfalle: "Wenn Laschet das Geld nicht in die Hand nehmen will", so Habeck, könne er Klimapolitik "nur per Ordnungsrecht" durchsetzen. "Dann kann er nur sagen: Autoindustrie, Stahlindustrie, chemische Industrie, wir helfen euch nicht, aber die Verbote machen wir. Dann ist die CDU die Verbotspartei. Dann: Bring it on, Armin Laschet!", schlussfolgerte der Grünen-Chef.