Die 100 unfassbarsten Momente zum Lachen oder Weinen bei RTL

RTL zeigt "Die 100 unfassbarsten Momente zum Lachen oder Weinen". Auch der frühere Fußball-Star David Beckham hat in einem der Clips seinen Auftritt.

RTL setzt wieder einmal auf große Emotionen und wiederholt zur besten Sendezeit die Zusammenstellung von Dutzenden Videofilmchen unter dem Titel "Die 100 unfassbarsten Momente zum Lachen oder Weinen". Besondere Beziehungen, herzliche Eltern, liebenswerte Kinder sind zu sehen -, aber auch Babys, die sich in einer unmöglichen Situation übergeben müssen. Dieser oftmals etwas wild geratene Mix macht die Ranking-Show aber durchaus zu einem kurzweiligen Abendprogramm.

Prominente haben in der knapp drei Stunden dauernden Aufzählung bis 23 Uhr ebenfalls ihren Auftritt. David Beckham beispielsweise. Der ehemalige Fußballstar überraschte in einem Krankenhaus in London die elfjährige Lena. Das Mädchen litt unter einer schweren Krankheit und wurde geheilt. Während ihrer damaligen Behandlung tat sie sich dadurch hervor, anderen kranken Kindern Mut zu machen. Beckham erfuhr von der rührenden Geschichte und wollte die tapfere Lena unbedingt persönlich kennenlernen.