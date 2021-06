SOKO: Der vierte Mann – Kritik zum Film im ZDF

Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke), Kriminaloberkommissar Jan Maybach (Marco Girnth, Mitte) von der SOKO Leipzig ermitteln gemeinsam mit Major Carl Ribarski (Stefan Jürgens) von der SOKO Wien an einer Mordserie, deren Opfer tief in Geschäftsverbindungen zwischen der DDR und Österreich verstrickt waren. Fotoquelle: ZDF/Uwe Frauendorf

Da liegt was in der Luft: Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) unterhält sich mit Major Carl Ribarski (Stefan Jürgens) über den Abend, an dem sie sich kennengelernt haben. Fotoquelle: ZDF/Uwe Frauendorf