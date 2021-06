Camping mit Herz: Kritik zum Film bei 3sat

Karl-Heinz Sollheim (Christoph M. Ohrt) sieht sich eigentlich als tiefgründiger Country-Grummler der Marke Johnny Cash. Die neuen Songs des alternden One-Hit-Wonders will jedoch keiner hören. Nur der Hit "Unter der Sonne" von Campingplatz-Kalle, eine Schlager-Hymne zur Freiluft-Kultur, wird zum Leidwesen des Künstlers in Dauerschleife gefordert und wiederholt. Nun hat Managerin Tess (Isabell Gerschke) Kalle per Preisausschreiben an einen Ostsee-Campingplatz auf dem Darß vertickt. Zum Leidwesen ihres Schützlings, der eigentlich nichts mehr hasst als Campen. Für Desiree (Diana Amft) und ihrer Mutter Martha (Nina Franoszek), die mit ihrer sympathischen, aber maroden Campinganlage kurz vor der Pleite stehen, scheint Kalles werbewirksamer Aufenthalt das große Los zu sein.