EM 2020/21: Sandro Wagner Co-Kommentator – wie reagiert das Netz?

Seine Zeit als aktiver Spieler liegt kaum mehr als ein Jahr zurück – nun hat es Sandro Wagner als TV-Experte bereits auf die ganz große Bühne geschafft: Nachdem er im August 2020 im Rahmen des Champions-League-Finales zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain für das ZDF sein Debüt als TV-Experte gab, durfte der Ex-Profi am Dienstagabend gemeinsam mit Béla Réthy Deutschlands ersten Vorrundenspieltag bei der EM begleiten.

Schon als Bundesligaspieler fiel Sandro Wagner vor allem durch seine flapsigen Sprüche auf. Auch in seiner neuen Rolle als Co-Kommentator an der Seite von Reporterlegende Réthy hielt sich der 33-Jährige nicht zurück – etwa dann, als er kurzerhand dem französischen Nationalspieler Presnel Kimpembe attestierte, "nicht die hellste Torte auf der französischen Torte" zu sein. "Sandro Wagner ist wie der freche Neffe der den griesgrämigen Onkel Béla Réthy konstant low key anprollt um zu testen wie weit er gehen kann ohne sich eine Watschn abzuholen", schrieb eine Twitter-Userin.

Im Netz zeigten sich die Fans uneinig hinsichtlich Wagners eingestreuten Witzchen und Profi-Analysen. Während ein Twitter-Nutzer der Meinung war, "das Schlimmste am Spiel" sei "das neunmalkluge Gelaber von Sandro Wagner" gewesen und ein anderer sich fragte, "warum jemand wie Sandro Wagner das Spiel mitkommentieren darf", gab es von anderer Seite viel Lob für den gebürtigen Münchner – und Kritik an Urgestein Réthy. So sei es laut einem User "besonders überzeugend, wie Wagner freundlich, aber bestimmt den oft irrlichternden Béla Réthy korrigiert hat." Ein anderer schlug sogar vor, Réthy dauerhaft durch seinen Co-Kommentator zu ersetzen.