Collien Ulmen-Fernandes' Tochter will Influencerin werden

"Möchtest du nicht lieber jemand sein, der was Tolles erfindet, was der Menschheit wirklich weiterhilft?", sei ihre Antwort auf den Berufswunsch ihres Kindes gewesen, so Ulmen-Fernandes. Tatsächlich fände die Neunjährige aber auch den Gedanken toll, eines Tages in die Fußstapfen ihrer Mutter und ihres Vaters zu treten. "Von ihren Eltern bekommt sie das von der Sonnenseite mit", erklärt die Moderatorin. Der Realität entspreche dieser berufliche Erfolg in der Fernsehbranche aber meist leider nicht.