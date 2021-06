EM 2020/21: Frankreich - Deutschland beschert ZDF gute Einschaltquoten

Auch nach mehr als einem Jahr Pandemie war die Vorfreude auf ein großes Fußballturnier in früheren Jahren schon deutlicher spürbar gewesen als vor dieser Europameisterschaft. Die Einschaltquoten nach den ersten Turniertagen untermauerten dieses Gefühl deutlich: So konnte die Marke von zehn Millionen Zuschauern an den ersten EM-Spieltagen nicht geknackt werden. Vor fünf Jahren war das zu diesem frühen Turnierzeitpunkt jedoch schon bei vier Partien der Fall gewesen.

Allerdings lag auch die Quote unter denen der deutschen Auftaktspiele in den Jahren zuvor. Laut DWDL sahen in den vergangenen Jahren bei großen Turnieren jeweils etwa 26 Millionen Menschen zu, wenn die deutsche Elf erstmals ins Geschehen eingriff. Weniger waren es demnach zuletzt bei der EM 2012. Dennoch war das ZDF mit der Quote nun äußerst zufrieden.