Heidi Klum zerschneidet für sexy Instagram-Post ihr DFB-Trikot

Als Glücksbringer scheinen "Hans und Franz" – wie Heidi Klum ihre eigenen Brüste regelmäßig betitelt – wohl nicht so gut geeignet zu sein: In einem freizügigen Instagram-Post drückte das Model am Dienstag der deutschen Fußballmannschaft die Daumen. Auf dem Foto zu sehen ist die 48-Jährige, die im abgeschnittenen Mini-EM-Trikot posiert und dabei tief blicken lässt. "Good luck today Germany", kommentierte Heidi ihren eigenen Beitrag.