Everest: Ewan McGregor spielt Bergsteiger George Mallory

McGregor wird als wagemutiger Bergsteiger-Profi George Mallory vor der Kamera stehen. Mark Strong übernimmt die Rolle von Arthur Hinks, während Sam Heughan als exzentrischer Australier George Finch seinem Widersacher Mallory das Leben schwer machen wird. Der Film, der im Jahr 1921 spielt, beruht auf einer wahren Begebenheit und ist angelehnt an Jeffrey Archers 2009 erschienenen Roman "Berg der Legenden". Das Drehbuch stammt aus der Feder von Sheldon Turner ("Up in the Air").