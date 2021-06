"How I Met Your Father": Chris Lowell übernimmt Rolle

Die Pläne zum Spin-off der Erfolgsserie "How I Met Your Mother" (2005-2014) nehmen immer klarere Formen an: Nachdem zuletzt Hilary Duff als Hauptdarstellerin und Produzentin bestätigt wurde, stößt mit Chris Lowell nun ein weiterer talentierter Schauspieler zu "How I Met Your Father".

In "How I Met Your Father" erzählt Sophie (Duff) ihrem Sohn, wie sie einst dessen Vater kennenlernte. Wie im Original soll es dabei Zeitsprünge in die Vergangenheit geben, in diesem Fall ins Jahr 2021. Damals diskutierten Sophie und ihre Freunde über den Sinn des Lebens und die schier unendlichen Möglichkeiten von Dating-Apps. Lowell wird einen dieser Freunde, Jesse, spielen: Jesse sei ein aufstrebender Musiker, der seinen Lebensunterhalt über einen Job als Uber-Fahrer verdiene, heißt es in einem "Deadline"-Artikel. Außerdem wird verraten, dass Jesse mit seinem Freund Tom zusammenlebt.

Wer neben Duff und Lowell weitere Rollen spielen wird, steht noch nicht fest. Allerdings machte Duff kürzlich Hoffnung auf ein Wiedersehen mit den ursprünglichen "How I Met Your Mother"-Stars Jason Segel, Cobie Smulders und Neil Patrick Harris. "Wir werden hoffentlich ein paar lustige Gastauftritte von der Originalbesetzung haben", sagte die 33-Jährige in einem Interview in der "Jess Cagle Show".

Der 36-jährige Lowell ist vor allem aus Serien wie "Veronica Mars" und der Netflix-Produktion "GLOW" bekannt. Zuletzt spielte er in dem oscarprämierten Film "Promising Young Woman" an der Seite von Carey Mulligan.