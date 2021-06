Michael Deffert gestorben: Florian Fitz trauert um seinen engen Freund

Deffert wurde am 1. Januar 1968 in Hamburg geboren. Seine schauspielerische Ausbildung erhielt er unter anderem an der Filmhochschule in Los Angeles. 1990 spielte er seine erste Rolle beim "Tatort". Weitere Gastrollen, etwa in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" oder der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11", folgten. Außerdem spielte Deffert eine Hauptrolle in der Krimiserie "SK-Babies", die von 1996 bis 1999 auf RTL ausgestrahlt wurde. Zuletzt war er 2016 in der TV-Dokumentation "Pope vs. Hitler" zu sehen. Als Synchronsprecher lieh Deffert zudem Hollywoodstars wie Johnny Depp in "Cry Baby" (1990) und "Arizona Dream" (1993) sowie Brad Pitt in "Thelma & Louise" (1991) und "Johnny Suede" (1994) seine Stimme.