Otto Addo bei Markus Lanz über Rassismus: "Für mich war das leider normal"

Gerald Asamoah, Otto Addo und Patrick Owomoyela waren am Donnerstag zu Gast bei Markus Lanz und sprachen über Rassismus im deutschen Fußball und im Alltag.

Es waren denkwürdige Szenen, die sich am vergangenen Samstag kurz nach Anpfiff des EM-Spiels Belgien gegen Russland abspielten: Die belgische Nationalmannschaft kniete auf dem Platz, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen; ihre russischen Gegner blieben stehen. Dies ist nur ein Beispiel, welches am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz diskutiert wurde. Anlässlich der Free-TV-Premiere der Dokumentation "Schwarzer Adler" (Freitag, 18. Juni, 23.30 Uhr, ZDF) sprach der Moderator über Rassismus im Fußball. Zu Gast waren Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah, Ex-Bundesliga-Profi und Fußballtrainer Otto Addo, Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela, CDU-Politikerin Serap Güler und Fußballtrainer Ewald Lienen.