Carolin Kebekus singt Song über das Reizthema Gendern

Carolin Kebekus hat sich in ihrer Show ein weiteres brandaktuelles Thema musikalisch vorgeknöpft. Ihr Song über die Gender-Debatte ist ein Rundumschlag gegen Dieter Nuhr, Friedrich Merz und Co.

"Bitte nicht aufregen, alle ganz ruhig bleiben": In der neuen Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" kamen am Donnerstagabend im Ersten mal wieder kontroverse Themen auf den Tisch. Schon seit Monaten ist das Thema Gendern wortwörtlich in aller Munde, so "als würde die Frage darum, ob wir gendern oder nicht, alle Probleme, die wir mit der Gleichberechtigung haben, lösen", so Kebekus. Um auch die letzten kritischen Stimmen vom Gendern zu überzeugen, hat sich die Komikerin natürlich wieder etwas ganz besonderes einfallen lassen und präsentierte mal eben den wohl politisch korrektesten Shooting-Star der deutschen Musikszene.