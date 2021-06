"Frauen und Männer in der Steinzeit" (ARTE): Klischees in der Forschung

Es war der 28. März 1872, als Émile Rivière an der französisch-italienischen Grenze eine Entdeckung machte, die noch weit mehr als 100 Jahre später die Steinzeitforschung auf der ganzen Welt prägen sollte: Der französische Archäologe war in den norditalienischen Grimaldi-Höhlen auf ein vollständiges und hervorragend erhaltenes Skelett aus der Steinzeit gestoßen, inklusive Grabbeigaben, Schmuck und üppigen Verzierungen der Grabstelle. Zum ersten Mal zogen Wissenschaftler die Möglichkeit in Betracht, dass bereits zu prähistorischen Zeiten festliche Bestattungen abgehalten wurden – eine Erkenntnis, die alle bisherigen Vorstellungen ins Wanken brachte. Was, wenn die Menschen der Steinzeit keine stumpfsinnigen Affenmenschen waren, sondern in einer deutlich zivilisierteren Gesellschaft lebten, als bislang angenommen?