The Nice Guys – Nett war gestern! Kritik zum Film im ZDF

Einfach mal zurücklehnen, abschalten, Spaß haben: Die "Nice Guys" (2016) machen's möglich. Regisseur Shane Black ("Iron Man 3") wirft Russell Crowe und Ryan Gosling ins Los Angeles der späten 70er-Jahre. Korruption, Big Business, Pornos: Black, der einst das Drehbuch zu "Zwei stahlharte Profis – Lethal Weapon" (1987) schrieb, taucht mit Privatdetektiv Holland March (Gosling) und dem Berufsschläger Jackson Healy (Crowe) ganz tief ein in eine herrlich verdreckte Welt und beweist dabei einmal mehr großes Gespür für den Zuschauer. Das ZDF wiederholt die unterhaltsame Buddy-Komödie nun am späten Abend.

Wenn ein Mann einem anderen die Hand bricht (so verläuft das erste Treffen zwischen Healy und March), ist das per se erst mal nicht lustig – und ja, man hat sich in "The Nice Guys" auf einen sehr physischen Humor einzustellen. Shane Black aber macht schon aus einer einfachen Szene wie dieser einen echten Brüller. Einen von vielen in diesem Film. Der stämmige, abgeklärt prügelnde Healy hat March im Rahmen eines Jobs aufgesucht: Er hatte einer jungen Dame nachspioniert und Healy soll dem Stalker klarmachen, dass er damit aufzuhören hat.