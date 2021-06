Ein ganzes halbes Jahr: Kritik zum Film bei SAT.1

Louisa (Emilia Clarke) und Will (Sam Claflin) tanzen zwar nicht wie die anderen Gäste, Spaß haben sie trotzdem. Fotoquelle: SAT.1 / 2016 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Alex Bailey

Lou (Emilia Clarke) unterstützt den Querschnittsgelähmten Will (Sam Claflin), wo sie nur kann. Fotoquelle: SAT.1 / 2016 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Alex Bailey

Die zarte Seite von Emilia Clarke, die als kämpferische Drachenkönigin aus "Game Of Thrones" bekannt ist, sieht man eher selten. Fotoquelle: SAT.1 / 2016 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Alex Bailey