Inga Lindström: ZDF wiederholt "Die Braut vom Götakanal"

Die darauf folgende Suche der Hochzeitsgesellschaft führt in ein idyllisches Landhotel, in dem nun all die bislang unter den Tisch gekehrten Dinge zur Sprache kommen. Emmas Mutter bemerkt plötzlich, wie wenig sie von ihren Töchtern all die Jahre mitbekommen hat, und Emmas Schwester muss erkennen, dass sich Pauls Freund Victor ihretwegen noch immer nicht von seiner Freundin trennte. Kopfweh bereitet in dieser keuschen Hochzeitsoperette der "Inga Lindström"-Reihe (Drehbuch: Christiane Sadlo) aber vor allem Pauls Mutter – wie Schwiegermütter nun mal so sind.