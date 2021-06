Captain Fantastic: Einmal Wildnis und zurück – Kritik zum Film bei ARTE

Schon in der ersten Szene wird klar: Eine Familie wie diese hat man noch nicht gesehen. Mit wilder Kriegsbemalung streifen ein Mann und sechs Kinder zwischen sieben und 18 Jahren durch das Gebüsch, um schließlich ein Tier mit dem Messer in der Hand zu erlegen. Nach dem irritierenden Intro des Films besänftigen Bilder von gemeinsamem Yoga, harmonischen Stunden am Feuer und friedlichem Zusammenleben in einem abgeschiedenen Wildnis-Camp in den Bergen.