Disney+ nimmt weitere "Star Wars"-Filme ins Angebot auf

Für all diejenigen, die eine breite Auswahl an "Star Wars"-Filmen suchten, war Disney+ schon seit seiner Einführung im vergangenen Jahr eine gute Wahl – man denke nur an die vielfach gelobte Original-Serie "The Madalorian". Doch seit Freitag, 18. Juni, gleicht der Streaming-Dienst mehr denn je einer Goldgrube für alle Fans der Sternenkrieger, wurden doch zahlreiche Raritäten zu diesem Datum online veröffentlicht.