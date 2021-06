"In the Mood for Love" feiert Kino-Comeback

"In the Mood for Love" gilt als einer der besten Liebesfilme aller Zeiten. Nun kommt er frisch restauriert wieder auf die große Leinwand.

Als die BBC vor wenigen Jahren ihre Liste mit den 100 besten Filmen des 21. Jahrhunderts veröffentlichte, landete der Liebesfilm "In the Mood for Love" auf Platz zwei (hinter David Lynchs Thriller "Mulholland Drive"). Und in der renommierten Bestenliste des britischen Magazins "Sights & Sounds", für die alle zehn Jahre Hunderte Kritiker ihre Stimme abgeben, war kein Film des 21. Jahrhunderts so weit vorne platziert wie das Liebesdrama von Wong Kar-Wai. Am 1. Juli kehrt der Film aus dem Jahr 2000 zurück auf die Kinoleinwände – in einer neu restaurierten 4K-Fassung.

"In the Mood for Love" erzählt von der Sekretärin Su (Maggie Cheung) und dem Redakteur Chow (Tony Leung), die im Hongkong des Jahres 1962 eine aussichtslose Liebesaffäre beginnen – gegen die gesellschaftlichen Konventionen und bedrängt von moralischer Enge. Eigentlicher Hauptdarsteller des Films aber ist die Stimmung, die wunderschön fotografierte Melancholie, die "In the Mood for Love" durchzieht. Mit "2046" setzte Regisseur Wong Kar-Wai den Film vier Jahre später lose fort.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wong wurde mit Werken wie "Chungking Express" und "Fallen Angels" ab den 80-ern auch in Europa und Amerika bekannt. Der Regisseur aus Hongkong erzählte Geschichten von größter Einsamkeit mit schnellen Schnitten und flimmernden Bildern – mit "In the Mood for Love" überraschte der heute 62-Jährige Publikum und Kritik mit einem langsamen, elegischen Meisterwerk. Anfang 2019 verkündete Wong die Restaurierung des Films sowie seiner anderen Werke.

Zuletzt arbeitete Wong an einer Fernsehserie mit dem Titel "Blossoms Shanghai", die von einem Self-Made-Millionär im Schanghai der 90er-Jahre erzählt.