Seelen: Kritik zum Film bei ProSieben

Die Erde ist befriedet, es gibt keinen Hunger mehr, keine Gewalt – nur noch Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit, Liebe und Menschlichkeit. Besser geht's eigentlich nicht. Doch zu viel "Friede-Freude-Eierkuchen" ist unerträglich, vor allem wenn eine Armee harmoniesüchtiger Aliens den Menschen dafür ihre Individualität raubt. Also wehren sich die letzten freien Bewohner des Planeten gegen die zwanghafte Glückseligkeit. Eine davon ist Melanie (Saoirse Ronan), die sich in "Seelen" aber nicht lange ernsthafte Gedanken über den Fortbestand der Menschheit machen muss.

Der vom Science-Fiction-erprobten Andrew Niccol ("In Time", "Gattaca") geschriebene und inszenierte Film – nun in einer Wiederholung bei ProSieben zu sehen – basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von "Twilight"-Autorin Stephenie Meyer. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und eine kitschige Teenie-Romanze erwartet, in der zwei gutaussehende Jungmänner auftauchen.

Zunächst einmal wehrt sie sich Melanie mit Kräften dagegen, ihren freien Willen und ihre Erinnerungen aufzugeben. Nachdem sie sich bei einem Fluchtversuch vor den Aliens schwer verletzt, wird sie selber zum Wirt, was man ganz gut an den schimmernden Augen erkennt. Normalerweise geht dabei die Eigenständigkeit verloren: Die Menschen sind nur noch Körperhüllen, das Bewusstsein wird unterdrückt. Nur bei Melanie funktioniert das nicht. Sie kämpft gegen ihren "Wanderer" genannten Besatzer.

Die außerirdischen Schmarotzer haben die mentale Stärke des Mädchens unterschätzt und werden auch noch vom "Wanderer" überrascht: Der stellt die Rechtmäßigkeit der Okkupation in Frage, macht mit Melanie gemeinsame Sache und wird der Einfachheit halber bald nur noch Wanda genannt. "Wir perfektionieren die Welt", erklärt Wanda die Strategie der Aliens, zu denen auch eine ziemlich unbarmherzige Sucherin (Diane Kruger) gehört. Es ist in der Tat eine schöne Vorstellung, in einer friedlichen Welt zu leben, in der alle Menschen an einem harmonischen, gerechten Zusammenleben interessiert sind. Nur werden sie dafür eben gleichgeschaltet, und das kann nicht funktionieren. Dem Leben wird die Unberechenbarkeit genommen und damit die Würze.