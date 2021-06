EM 2021 im TV: War ARD-Kommentator Tom Bartes zu parteiisch?

Durch einen 4:1-Sieg gegen Russland und einer gleichzeitigen Niederlage von Finnland hat sich Dänemark doch noch für das EM-Achtelfinale qualifiziert. Das freut viele, aber freute es ARD-Kommentator Tom Bartels vielleicht etwas zu sehr?

Wie parteiisch darf ein Fußballkommentator sein? Diese Frage wird derzeit in den sozialen Medien, allen voran beim Kurznachrichtendienst Twitter diskutiert. Den Anstoß zu dem regen Austausch lieferte der ARD-Reporter Tom Bartels. Am Montag kommentierte der 55-Jährige das EM-Gruppenspiel zwischen Dänemark und Russland. Dabei, so monieren einige Zuschauer, habe er hörbar mit den Dänen sympathisiert.

"Selten so einen parteiischen Kommentator gehört. Wirklich schade", twitterte ein Zuschauer an die "Sportschau" gerichtet. Diese antwortete nur zwölf Minuten später: "Tom Bartels kommentiert die Spiele mit besten Wissen und Gewissen aus einer neutralen Perspektive. Dass das in manch einer emotionalen Situation gegebenenfalls nicht immer gelingt, bitten wir zu entschuldigen."

Der Twitter-User antwortete: "Ich mag seine Emotionen normalerweise. Da sind sie meist gleichwertig verteilt. Nur heute war von der 1. bis zur letzten Minute klar, auf welcher Seite er steht." Dennoch dankte er der "Sportschau" für die schnelle Antwort. Seinen ursprünglichen Tweet hat er inzwischen gelöscht. Mittlerweile haben sich weitere Zuschauer in die Twitter-Diskussion eingemischt. Die Meinungen, wie Bartels' Kommentare zu bewerten ist, gehen auseinander. "Klar man kann ein wenig Sympathie mit Dänemark aufgrund der letzten Tage verstehen. Aber das war gestern schon arg deutlich. Von Beginn an gab es nur die Frage "wann und wie kommt Dänemark ins Achtelfinale?"", schreibt ein User. "Wo steht, dass ein Kommentator neutral sein muss? Die Zuschauer sind es auch nicht. Wenn er mit Verve, Gefühl und Kompetenz kommentiert ist, mir völlig egal wo seine Sympathien liegen. So ein Kindergarten", meint ein anderer.

Tom Bartels ist seit vielen Jahren Sportkommentator der ARD: Unter anderem kommentierte der gebürtige Celler das WM-Finale 2014, bei welchem Deutschland mit 1:0 gegen Argentinien gewann. Das EM-Spiel Dänemark gegen Russland endete mit einem 4:1-Sieg für die Dänen.

Der dänischen Mannschaft erfährt seit ihrem Auftaktspiel gegen Finnland großen Zuspruch: Während des Spiels war der dänische Nationalspieler Christian Eriksen auf dem Rasen aufgrund eines plötzlichen Herzstillstands zusammengebrochen. Minutenlang musste der 29-Jährige wiederbelebt werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Inzwischen hat er dieses wieder verlassen. Medienberichten zufolge befindet er sich nun in seinem zu Hause in Odense zur Erholung.