Hotel Rock'n'Roll: Kritik zum Film bei 3sat

Im dritten Teil der "Sex, Drugs & Rock'n'Roll"-Trilogie, nach "Nacktschnecken" (Sex) und "Contact High" (Drogen), vererbt Onkel Waberl ("Ostbahn-Kurti" Willi Resetarits) seiner Nichte Mao (Pia Hierzegger) ein marodes und überschuldetes Hotel. Mao und ihre Freunde Max (Michael Ostrowski) und Jerry (Gerald Votava) beschließen in "Hotel Rock'n' Roll" (2016), aus einer alten Villa eine Rock'n'Roll-Destination zu machen, in der es alles gibt, was das Herz begehrt: vom Sex bis zum Rock und Drogen. Als sich dann auch noch Schorschi (Georg Friedrich) aus einer im Gartenteich versunkenen roten Corvette schält, ist die Chaostruppe komplett – Schorschi ist von einem Banküberfall zurückgekehrt.

Irrungen und Wirrungen bestimmen die surreale Austrokomödie, die von fern an das "Weiße Rössl" erinnert. Die Bank will den Kredit des Onkels zurück, und ein übler Geschäftemacher (Detlev Buck) möchte sich das Hotel unter den Nagel reißen. Wäre alles nicht so schlimm, rückte Schorschi nur mit seiner Beute heraus. Weil der sich aber weigert, bleibt nur ein Benefizkonzert: Mit dem Song "Futschikato" und dessen verschiedenen Versionen kommt die Lösung des Problems in Sicht.