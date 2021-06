Michael Ballack kritisiert UEFA: "Falsche Entscheidung"

Deutschland diskutiert sich aktuell die Köpfe heiß: Viele Menschen haben kein Verständnis für den Fußballverband UEFA, der verboten hat, die Münchner Allianz Arena zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Es sollte ein Zeichen der Solidarität für die LGBTQ-Community sein, deren Rechte durch ein neues Gesetz in Ungarn weiter eingeschränkt wurden. MagentaTV-Experte und Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack kann die Entscheidung des Verbands nicht nachvollziehen. "Wenn man für Weltoffenheit und für Toleranz und Respekt steht, das sollen ja auch diese Farben symbolisieren, dann ist das eine falsche Entscheidung", so Ballack in einem MagentaTV-Vorbericht zur Partie.