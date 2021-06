SPORT1 zeigt "The Titan Games" mit Dwayne "The Rock" Johnson

Ein echter US-Action-Star braucht auch seine eigene Action-Show: Hollywoodstar und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson bringt in der amerikanischen Sport-Wettkampf-Serie "The Titan Games" Kandidatinnen und Kandidaten an ihrer physischen und psychischen Belastungsgrenzen. Wer die Tortur übersteht, geht mit 100.000 US-Dollar Preisgeld nach Hause. Nun ist die Action-Show mit dem charismatischen Kraftpaket erstmals im deutschen Free-TV zu sehen. SPORT1 zeigt die insgesamt neun Folgen von "The Titan Games" ab dieser Woche immer donnerstags um 20.15 Uhr. Am 24. Juni, startet die Serie mit einer zweistündigen Auftaktfolge, in den kommenden Wochen werden bis zu drei Episoden am Stück gezeigt.