Alec Baldwin leidet unter Zwangsstörungen

Alec Baldwin hat zum ersten Mal öffentlich über seine Zwangsstörung gesprochen. In der zweiten Folge Podcasts "What's One More", den er gemeinsam mit Ehefrau Hilaria Baldwin erst vor wenigen Wochen startete, erzählte der Schauspieler von seinen Erfahrungen mit der Erkrankung. Im Gespräch mit dem US-amerikanischen Komiker Howie Mandel, der bereits seit 15 Jahren offen zu seiner Zwangsstörung steht, gab Baldwin auch einen Einblick in sein eigenes Leben.