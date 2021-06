Indiana Jones 5: Harrison Ford verletzt sich beim Dreh

Der fünfte Film der "Indiana Jones"-Reihe scheint nach wie vor unter keinem guten Stern zu stehen: Geplant war ursprünglich, dass der Film im Juli 2019 in die Kinos kommen soll. Schon vor der Pandemie wurde der Dreh immer wieder verschoben, dabei plant Disney derzeit, dass der Film im Juli 2022 anlaufen soll. Nun, nachdem Anfang Juni endlich die erste Klappe fiel, scheint sich eine erneute Terminverschiebung abzuzeichnen: Wie ein Sprecher der Disney Studios mitteilte, hat sich ausgerechnet Hauptdarsteller Harrison Ford bei den Proben für eine Kampfszene an der Schulter verletzt.

Ford müsse eine Drehpause einlegen, heißt es in dem Statement. Die Produktion laufe vorerst ohne den 78-Jährigen weiter, "während die angemessene Behandlungsmethode erwogen wird, und der Drehplan wird in den kommenden Wochen wenn nötig angepasst" so Disney. Es ist nicht das erste Mal, dass Ford sich an einem Filmset verletzt: Bei den Dreharbeiten zu "Star Wars: Das Erwachen der Macht" prallte 2014 eine Tür seines Film-Raumschiffes gegen seinen Fuß und verknackste dem Hollywood-Star den Knöchel.