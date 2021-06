"Ohjaaa! – Sex lieben" im WDR: Sex-Talk für jedermann

Offen über Sex sprechen – das scheint selbst in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft vermeintlich so offen ist wie noch nie zuvor, nicht immer leicht zu fallen. Im sechsteiligen WDR-Magazin "Ohjaaa! – Sex lieben" wollen Annabell Neuhof und Yared Dibaba nun genau dieses Tabu brechen. Statt das Thema in sensationsheischender Manier auszuschlachten, möchte das Moderatoren-Duo Sex, Liebe und Partnerschaft allerdings aus einer neuen, besonders intimen Perspektive betrachten – ganz nach dem Prinzip: aufklären (wenn auch ohne den berühmten erhobenen Zeigefinger) statt überdramatisieren.