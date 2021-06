DSDS: Florian Silbereisen führt neue Jury an

Die Spekulationen haben sich bewahrheitet: Florian Silbereisen steht an der Spitze der neuen Jury der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar". Er tritt damit die Nachfolge von Dieter Bohlen an, der seit der ersten Staffel 2002 das Format prägte. Ebenfalls neu in der Jury sind die Pop- & Countrysängerin Ilse DeLange sowie der Produzent und Songwriter Toby Gad. Das hat RTL jetzt bekannt gegeben.

Ilse DeLange (44) gehört zu den erfolgreichsten niederländischen Künstlerinnen der Gegenwart. Sie hatte mehrere Nummer-eins-Alben in den Charts in ihrer Heimat und feierte auch in Deutschland Erfolge. Zuletzt erwarb sie sich bei ihrer Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" Sympathien. Nach Show Nummer acht hatte sie jedoch verletzungsbedingt aussteigen müssen.