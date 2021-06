Die Alm 2021: Yoncé Banks will sich als Mann zeigen

Mit ihrem Sieg bei "Queen of Drags" wurde Yoncé Banks 2019 bekannt und ist nun einer von zehn Promis bei "Die Alm". Hinter der Kunstfigur verbirgt sich Savvas – vor allem ihn werden die TV-Zuschauer kennenlernen.

Der 29-Jährige hat bereits angekündigt, seine Rolle auf der Alm schnell ablegen zu wollen. "Ich werde als Yoncé auf 'Die Alm' ziehen, aber danach nur noch als ich selbst, als Savvas, zu sehen sein. Das ist mir auch wichtig. Ich möchte, dass die Zuschauer:innen mich als Mann kennenlernen, ohne die Hauptthematik Drag, wie bei 'Queen of Drags'", erklärt der gelernte Friseur. "Drag ist einfach eine Kunstform. Ich bin als Yoncé zwar trotzdem ich, aber mit einer Prise mehr Attitüde und 20 Kilo MakeUp und Haaren – haha!"

Das Thema Haare bereitet Savvas besonders viel Sorgen. Schließlich müssen die "Alm"-Kandidaten auf fließend Wasser, Strom und Luxus jedweder Art verzichten. "Ds Schlimmste wird sein, dass ich mein Glätteisen nicht dabei haben darf. Ich habe Naturlocken und werde dann da mit so einem kleinen Lockenkopf rumrennen", meint Savvas.

2019 nahm der Paderborner mit griechischen und italienischen Wurzeln an Heidi Klums ProSieben-Show "Queen of Drags" teil. Als Yoncé Banks holte er sich den Sieg. Yoncés Botschaft nach dem Sieg: "Germany, listen! Bitte respektiert alle Menschen. Ohne Respekt kann man andere Arten von Menschen nicht verstehen und es kann zu keinem Zusammenhalt kommen. Wir sind alle gleich, wir sind alle nackt geboren. Liebt eure Mitmenschen, respektiert eure Mitmenschen, geht gut mit ihnen um. Wir müssen uns alle einfach mehr lieben und das möchte ich einfach mitgeben."

ProSieben brachte das Format damals leider nicht die erhofften Einschaltquoten, den Drag Queens aber immerhin Sichtbarkeit. Katy Bähm trat danach in diversen Reality-Shows wie "Promi Big Brother" und der nach dem Tod von Willi Herren vorzeitig eingestellten zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" auf. Auch Yoncé Banks alias Savvas sucht nun erneut den Weg in die Fernsehwelt. Warum?

"Ich ziehe jetzt nicht auf 'Die Alm', weil ich es finanziell nötig habe, sondern weil ich einfach Bock drauf habe", behauptet Savvas. "Wegen Corona saß man einfach zu viel herum, jetzt habe ich Lust darauf Spaß zu haben und auf der Alm was zu erleben. Ich war noch nie in den Bergen, habe auch null Bezug zu Bauernhöfen oder Tieren und bin daher umso mehr gespannt, was passiert."