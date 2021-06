Hugo Egon Balder kritisiert SAT.1 und verlässt "Genial daneben"

"Genial daneben" geht in die letzte Runde: Wie der langjährige Moderator Hugo Egon Balder kürzlich in einem Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" verriet, wird er das SAT.1-Format nach der aktuellen Staffel verlassen: "Es gibt keine Zukunft. Nach dieser Staffel ist Schluss", sagte der 71-Jährige klipp und klar. Der Sender habe sich zwar noch nicht bei ihm gemeldet. "Aber ich selbst habe für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr will", fuhr er fort.

Das Urgestein des privaten Unterhaltungsfernsehens ("Tutti Frutti") ist von seinem langjährigen Arbeitgeber sichtlich enttäuscht: "Es bringt einfach nichts. SAT.1 hat sich in den vergangenen Jahren als ziemlich beratungsresistent erwiesen." Als Moderator habe man dann nur zwei Möglichkeiten: "Entweder man beißt in den sauren Apfel und macht es – oder man sagt: 'Ohne mich.'" An diesem Punkt sei er nun, erklärte Balder und fügte hinzu: "Abgesehen davon glaube ich aber auch, dass das Format mittlerweile überholt ist."

Doch bedeutet der Abschied von "Genial daneben" auch einen Abschied vom Fernsehen im Allgemeinen? "Ich habe keine Lust, in dem Alter noch Sachen zu moderieren, wo die Leute dann sagen: 'Mein Gott, hoffentlich überlebt er die Sendung.'", bekräftigte Balder. Die Tatsache, dass Shows von Kollegen wie Thomas Gottschalk als "old fashion" abgetan werden, fände er allerdings unfair: "Was soll Thomas Gottschalk denn sonst machen?" Er selbst habe das Glück, dass er seit zehn Jahren regelmäßig am Theater spiele. "Und das habe ich mir auch so vorgestellt in meinem Alter. Theater spielen kann ich auch noch mit 85, wenn ich das so will."