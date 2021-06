Samuel L. Jackson wird mit Ehrenoscar ausgezeichnet

Die Preisträgerinnen und Preisträger der Ehrenoscars 2022 stehen fest: Der US-amerikanische Schauspieler Samuel L. Jackson, seine norwegische Kollegin Liv Ullmann, die amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Elaine May sowie der US-Schauspieler Danny Glover werden mit dem Preis gewürdigt. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) am Donnerstag bekannt.