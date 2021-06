Loki outet sich in der Serie als bisexuell

Der Gott des Schabernaks ist bisexuell: In der jüngsten Folge von "Loki" sprach der Titelheld zum ersten Mal über seine Sexualität.

Bei allen Schwächen und Verfehlungen: Man konnte in der Vergangenheit gar nicht anders, als Loki (Tom Hiddleston) ins Herz zu schließen. Insofern war es wenig überraschend, als die freche Gottheit im Juni ihre eigene Serie auf Disney+ bekam. Nun sorgte Marvel in der dritten Folge für eine ganz besondere Überraschung: Während eines Gesprächs mit einer Zeitlinien-Hüpferin namens Sylvie sprach Loki zum ersten Mal über seine Sexualität. Sylvie fragte Loki: "Was ist mit dir? Du bist ein Prinz. Da muss es doch mögliche Prinzessinnen gegeben haben. Oder vielleicht einen anderen Prinzen." Lokis Antwort sorgte bei vielen Fans für Begeisterung: "Ein bisschen von beidem."